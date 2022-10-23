CNN: после победы на выборах республиканскую партию США ждёт раскол из-за Украины

Телеканал CNN прогнозирует раскол американской республиканской партии в случае победы на выборах в Конгресс США.

23 октября информагентство CNN опубликовало репортаж, в ходе которого спрогнозировало раскол республиканской партии Соединённых Штатов, если её члены получат большинство голосов на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс.

По данным CNN, уже сейчас республиканцы условно разделены на два блока, один из которых хочет существенно сократить поддержку Украины Вашингтоном, в то время как второй хочет продолжить политику Джо Байдена в вопросе поддержки Киева.

Аналитики CNN уверены, что вопрос украинского кризиса может положить начало масштабному расслоению мощной фракции республиканцев, что наложит свой отпечаток на возможное участие Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года.