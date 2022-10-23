CNN: после победы на выборах республиканскую партию США ждёт раскол из-за Украины
Телеканал CNN прогнозирует раскол американской республиканской партии в случае победы на выборах в Конгресс США.
23 октября информагентство CNN опубликовало репортаж, в ходе которого спрогнозировало раскол республиканской партии Соединённых Штатов, если её члены получат большинство голосов на ноябрьских промежуточных выборах в американский Конгресс.
По данным CNN, уже сейчас республиканцы условно разделены на два блока, один из которых хочет существенно сократить поддержку Украины Вашингтоном, в то время как второй хочет продолжить политику Джо Байдена в вопросе поддержки Киева.
Аналитики CNN уверены, что вопрос украинского кризиса может положить начало масштабному расслоению мощной фракции республиканцев, что наложит свой отпечаток на возможное участие Дональда Трампа в президентских выборах 2024 года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Вам может быть интересно:
Филиппо: диверсия США на «Северных потоках» показала способности НАТО
Неймар обещает посвятить свой первый гол на ЧМ президенту Болсонару
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
CBS News: 101-я воздушно-десантная дивизия США готова зайти на Украину из Румынии
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты