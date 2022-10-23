Читатели газеты Der Spiegel выступили с критикой премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который попросил Запад поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

23 октября издание Spiegel опубликовало интервью с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалём, который публично заявил, что Киев остро нуждается в новых поставках систем противовоздушной обороны от стран Запада из-за участившихся ракетных обстрелов Украины.

По мнению читателей Der Spiegel, Шмыгаль отражает общую позицию украинского правительства, которое неустанно требует новых поставок вооружения для Киева, при этом избегая вежливого тона, который предполагает просьбы, а не ультиматумы.

Другие читатели Spiegel сошлись во мнении, что не хотели бы видеть Украину в составе Европейского союза, поскольку эта страна просила бы много дотаций для собственных нужд.