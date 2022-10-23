Роскосмос рассматривает продолжение работы МКС до 2028 года

Россия рассматривает возможность продолжения сотрудничества на Международной космической станции (МКС) до 2028 года, сообщили в Роскосмосе.

«Считаем возможным продолжить использование МКС в минимальной конфигурации до тех пор, пока не будет построена российская космическая станция, то есть до 2028 года», — заявил в воскресенье вице-премьер, министр промышленности РФ Денис Мантуров, сообщает «Интерфакс».

Ранее «Роскосмос» планировал прекратить космическое сотрудничество после истечения срока действия текущего контракта в 2024 году.

Мантуров обосновал новую дату ликвидации тем, что таким образом Россия сможет обеспечить непрерывность своей собственной пилотируемой космической программы. Только так можно обеспечить ноу-хау в технической и промышленной сфере, а также имидж и независимость России как космической державы, заявил министр промышленности. Ранее в отраслевых кругах говорилось, что первые части новой космической станции могут быть отправлены в космос в 2028 году.

В начале октября руководитель программы пилотируемых космических полетов в России, экс-космонавт Сергей Крикалев заявил, что надеется, что правительство России продлит действующее соглашение о совместном использовании МКС.