Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком КПК на третий срок
Владимир Путин адресовал поздравления Си Цзиньпину, который стал лидером коммунистической партии Китая в третий раз.
Утром 23 октября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично адресовал телеграмму китайскому политику Си Цзиньпину, который сегодня был в третий раз избран генеральным секретарём китайской коммунистической партии.
В речи по случаю своего переизбрания Си Цзиньпин выразил уверенность, что Китай дважды сотворил чудо, когда вывел свою экономику на высокий уровень в кратчайшие сроки и когда добился устойчивого благосостояния граждан страны.
Также Си Цзиньпин выразил уверенность, что существующие государства неразрывно связаны с бурно развивающимся Китаем и не смогут существовать без него.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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