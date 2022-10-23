Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием генсеком КПК на третий срок

Владимир Путин адресовал поздравления Си Цзиньпину, который стал лидером коммунистической партии Китая в третий раз.

Утром 23 октября пресс-секретарь московского Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин лично адресовал телеграмму китайскому политику Си Цзиньпину, который сегодня был в третий раз избран генеральным секретарём китайской коммунистической партии.

В речи по случаю своего переизбрания Си Цзиньпин выразил уверенность, что Китай дважды сотворил чудо, когда вывел свою экономику на высокий уровень в кратчайшие сроки и когда добился устойчивого благосостояния граждан страны.

Также Си Цзиньпин выразил уверенность, что существующие государства неразрывно связаны с бурно развивающимся Китаем и не смогут существовать без него.