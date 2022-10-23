CBS News: 101-я воздушно-десантная дивизия США готова зайти на Украину из Румынии

Солдаты американской 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие Орлы" размещены на авиабазе в Румынии, сообщает портал uacenter.media со ссылкой на репортаж американского телеканала CBS News.

Командир дивизии заявил, что в случае эскалации конфликта или атаки на НАТО, она будет готова зайти на Украину.

По информации источника, их присутствие связано с напряженной ситуацией на юге Украины и якобы риском нападения России на страны НАТО.

"Перемещение связано с угрозой со стороны Российской Федерации, в частности из-за планов Кремля прорваться в Одессу и отрезать Украину от Черного моря", — сообщает портал uacenter.media со ссылкой на сообщения CBS News.

На сайте указано, что во время учений отрабатывались бои между ВСУ и российской армией.

CBS сообщает, что около 4700 американских солдат из форта Кэмпбелл прибыли на восточный фланг НАТО. Командиры подчеркивают, что "готовы защищать каждую пядь территории НАТО»".