Издание Causeur поддержало мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в вопросе украинского кризиса.

23 октября французская газета Causeur опубликовала статью, в которой утверждается, что бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер занял более рациональную позицию в вопросе противостояния России и Украины, нежели действующий президент США Джозеф Байден.

Журналисты Causeur заявили, что Киссинджер призывает мировое сообщество к прагматизму с целью соблюдения безопасности стран Запада, подталкивая англоязычных политиков принудить Киев к миру с РФ.

При этом в Causeur отметили, что Байден занял недальновидную позицию, упрекая правительство России в милитаризме и военной агрессии, в то время как такая риторика не приводит ни к какому положительному результату.