Causeur: позиция Киссинджера по конфликту РФ и Украины разумнее мнения Байдена
Издание Causeur поддержало мнение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в вопросе украинского кризиса.
23 октября французская газета Causeur опубликовала статью, в которой утверждается, что бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер занял более рациональную позицию в вопросе противостояния России и Украины, нежели действующий президент США Джозеф Байден.
Журналисты Causeur заявили, что Киссинджер призывает мировое сообщество к прагматизму с целью соблюдения безопасности стран Запада, подталкивая англоязычных политиков принудить Киев к миру с РФ.
При этом в Causeur отметили, что Байден занял недальновидную позицию, упрекая правительство России в милитаризме и военной агрессии, в то время как такая риторика не приводит ни к какому положительному результату.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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