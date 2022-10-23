Лукашенко: Минск чрезвычайно дорожит железной дружбой и братством с Пекином

Александр Лукашенко выразил признательность Китаю за сотрудничество и дружбу с Беларусью.

В воскресенье утром президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму Си Цзиньпину, что ознаменовало переизбрание данного политика на третий срок лидерства в коммунистической партии Китая.

В телеграмме от Лукашенко к Си Цзиньпину утверждается, что официальный Минск ценит и дорожит железной дружбой с администрацией Пекина, которая оказывает содействие Беларуси вне зависимости от политической и экономической погоды в мире.

Также Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на скорую личную встречу с Си Цзиньпином в надежде обсудить вопросы сотрудничества между Беларусью и Китаем.