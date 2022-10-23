СБУ арестовала главу «Мотор Сичи» по подозрению в тайных поставках России двигателей для вертолетов

Главу завода "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев был задержан в собственном доме в Запорожье Службой безопасности Украины, сообщает "Интерфакс-Украина".

Бизнесмена увезли в Киев. Один из богатейших украинцев подозревается в поставках в Россию запчастей для вертолетов и самолетов, а также в контактах с российскими спецслужбами.

Бывший председатель совета директоров производителя турбин "Мотор Сич" (компания, производящая авиадвигатели) задержан по подозрению в государственной измене, сообщили в субботу украинские СМИ со ссылкой на спецслужбы.

Бугуслаев был арестован в своем доме в Запорожье, откуда под конвоем доставлен в Киев.

Журналист Ирина Ромалийская со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщила, что Богуслаев был известен своими пророссийскими взглядами. Также предполагается, что завод поставлял в Россию детали для вертолетов и самолетов, а также имел контакты с сотрудниками российских спецслужб.

"Преступники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию", - говорится в сообщении СБУ.

Полученная продукция якобы использовалась для производства и ремонта российских ударных вертолетов.