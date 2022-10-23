Попытки Европейского союза (ЕС) изолировать Россию и Китая создают все условия для того, чтобы оказаться под еще больши влиянием США. При этом ЕС уже зависит от американской стороны в военной и энергетической сферах.

На саммите ЕС лидера европейских государств согласились с тем, что Китай становится очень напористым, однако продолжают вводить практически одинаковые ограничения для российской и китайкой стороны (хотя последняя здесь ни при чем). Новые ограничения против Ирана со стороны ЕС были утверждены также — автоматически.

Глава Евопейского совета Шарль Мишель заявил, что санкции были приняты в отношении тех, кто участвует в репрессиях против мирных демонстраций, которые связаны с тем, что Иран поддерживает Россию в действиях на территории Украины. Однако Россия и Иран отрицают обвинения и считают, что они являются надуманными.

Попытки оспорить обвинения ни чем хорошим не заканчиваются. Как минимум их не рассматривают, а как максимум — публично выступают с заявлением, что ограничения все равно будут введены несколько на предоставленные документы. Причина таким пашам — полная зависимость действий Брюсселя от политики Вашингтона.

Эксперты предсказывают, что в скором времени США начнут обладать еще большим влиянием над ЕС, так как они пытаются изолировать Россию и Китай. Это не план Брюсселя, а как раз Вашингтона. Консультант по делам ЕС Анна Ван Денски прям говорит, что Европа уже полностью зависима от США как в военной, так и энергетической сферах.