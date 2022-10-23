Венгрия поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

К концу этого года Венгрия завершит процесс официального одобрения вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщила глава администрации президента Венгрии Хергела Гуляш.

По его словам, Будапешт официально поддерживает членство Финляндии и Швеции и уже подал в национальный парламент документы о согласии на вступление в Альянс.

Politico напоминает, что Венгрия и Турция — единственные две страны НАТО, которые еще не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в альянс.