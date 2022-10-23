Handelsblatt: немецкий бундесвер не сможет перевооружиться из-за рекордной инфляции

Авторитетное издание Handelsblatt сообщает, что программа по перевооружению бундесвера не будет работать в полном смысле этого слова. Из-за рекордной инфляции, как минимум, ее сократят.

Из-за инфляции запланированные закупки (и не только в этом году) становятся намного дороже, из-за чего правительству ФРГ приходится сокращать программу по перевооружению бундесвера. В первую очередь сокращения касаются проектов военно-воздушных и военно-морских сил.

В Счетной палате ФРГ подчеркнули, что затраты на перечисленные в плане перевооружения проекты превышают выделенные правительством 100 миллиардов евро. Под риск сокращения попадают в том числе и проекты связанные с новым корветом К130.

Германия может не получить в 2022-2023 годах и новые фрегаты, самоходные артиллерийские установки (САУ) и другие вооружение, которое должно было стать заменой переданного украинской стороне после конца февраля 2022 года. Кстати, Берлин уже официально отказался от закупки американских самолетов F-35, так как при договоре курс евро к доллару составлял 1,1 к 1, а теперь ситуация поменялась.

Бундесвер постепенно сокращает количество новых БМП Puma, на которые было выделено 304 миллиона евро. Ожидается, что сокращения только за текущий год составят не менее 100 миллиардов евро (по крайней мере, их точно не хватит). Будет ли Германия выделять дополнительные средства на перевооружения в связи с инфляцией, пока неизвестно.