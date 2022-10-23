CBS News: детские госпитали США переполнены пациентами с респираторным вирусом

Телеканал CBS News сообщает, что во многих штатах и городах США наблюдается большой всплеск заболеваний респираторного вируса среди детей. Некоторые госпитали заявляют о нехватки палат интенсивной терапии.

Отмечается, что речь не идет о коронавирусе — это респираторный вирус, который обнаружен как минимум в 33 штатах, где госпитали сообщили о резком росте заболеваемости среди детей. За октябрь в 25 штатах число случаев заражения данным вирусом увеличилось вдвое.

Некоторые американские госпитали насколько перегружены, что там не хватает палат интенсивной терапии и даже койко-мест. В некоторых штатах, например, в Коннектикуте, задумались о привлечении национальной гвардии для снятия беспокойства.

Врачи бьют тревогу и готовятся к тяжелой зиме, так как вакцины для респираторного вируса данного типа нет. Глава департамента неотложной помощи медицинского центра Коннектикута Джон Бранкато заявил, что некоторых пациентов в клинике вынуждены помещать на койках в коридорах. Используются также ортопедические комнаты и другие помещения, насколько это вообще возможно.

Джон Бранкато отметил, что рост заражения респираторным вирусом обычно приходится на конец ноября, а пик — на декабрь. Это длиться до середины февраля, иногда до конца. Однако в этом году клиники фиксируют больше заражений респираторным вирусом, чем любыми другими ОРВИ или коронавирусом уже сейчас.