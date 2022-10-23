Британские спецслужбы прокомментировали назначение «линии Вагнера»
По данным британских спецслужб, Россия готовится защищать присоединенные территории в Украине не жалея затрат, говорится в воскресном кратком ежедневном отчете Минобороны Великобритании в Twitter.
По мнению разведки Британии, все эти усилия предприняты, чтобы остановить наступление украинских войск.
Руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин в середине октября объявил в сети, что его отряды построят «линию Вагнера» для защиты Луганской республики.
По словам Пригожина, вполне вероятно, что в эту оборонительную зону будет включена и река Северский Донец, заявили британцы. На опубликованных снимках виден участок вновь построенных противотанковых комплексов и траншей к юго-востоку от города Кременная.
Министерство обороны Великобритании ежедневно публикует информацию о ходе войны со ссылкой на данные разведки. Москва обвиняет Лондон в целенаправленной дезинформационной кампании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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