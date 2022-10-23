Российские хоккеисты возглавили список бомбандиров чемпионата НХЛ

Из участников главных новогодних концертов исчезла Кристина Орбакайте

Ни сама певица, ни организаторы мероприятий это не комментируют. СМИ считают, что одной из причин мог стать отъезд в Израиль ее матери, Аллы Пугачевой.

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