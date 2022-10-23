Российские хоккеисты возглавили список бомбандиров чемпионата НХЛ

2022-10-23 12:26

Два российских хоккеиста возглавили список бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

Артемий Панарин из "Ниь-Йорк Рейнджерс" возглавил список самых результативных игроков регулярного чемпионата НХЛ. После пяти сыгранных игр российский хоккеист набрал 11 очков.

Действующий обладатель кубка Стенли, нападающий "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин забросив шайбу в ворота "Вегас Голден Найт", вышел на второе место. У российского хоккеиста также 11 очков, как и у Панарина, но на одну сыгранную игру больше.

Опубликовано: Максим Алексеев