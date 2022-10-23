Эрдоган: Турция превращается в газовый хаб для обеспечения Европы «голубым топливом»

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна превращается в крупный газовый хаб, на который очень надеятся некоторые государства Европейского союза (ЕС).

Реджеп Эрдоган отметил, что Турция сделала правильный выбор, когда отказался идти на поводу критиков. Сегодня европейцам не нужно думать, как пережить грядущую зиму благодаря тому, что страна превращается в настоящий газовый хаб.

Турецкий лидер добавил, что именно благодаря нейтральной позиции официальной Анкары по ситуации в Украине, страна не встала в один ряд со странами Европейского союза, которые сегодня испытывают энергетический кризис.

Эрдоган добавил, что Турция уже сегодня становится настоящим крупным газовым хабом, который способен обеспечить Европу «голубым топливом». Он также указал на желание многих европейских государств сотрудничать с Турцией, так как они ждут скорейшего разрешения вопроса.

Ранее российская пресса со ссылкой на источники в Анкаре сообщили, что место для газового хаба в Турции еще не определено. При этом эксперты рассматривают регион Фракия, как наиболее подходящий для реализации данных целей.