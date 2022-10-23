Sueddeutsche Zeitung: Шольц вредит Европе, нанося непоправимые проблемы
Хотя напряженность и разногласия между 27 странами Евросоюза с разными политическими культурами и интересами не являются чем-то новым, самостоятельные решения Олафа Шольца наносят большой вред, отмечает Sueddeutsche Zeitung.
Таким образом издание комментирует действия канцлера Германии на международной арене.
Sueddeutsche Zeitung отмечает, что "сегодня Европейский союз можно представить как кусок бетона, подвергнутый испытанию на прочность в гидравлическом прессе. Газета добавляет, что, как и в случае с испытываемым бетоном, трещины появляются и в Евросоюзе.
А Германия, похоже, конфликтует со всеми вокруг. Речь идет не только о споре о поставках оружия со странами Центральной и Восточной Европы, ценах на газ с соседями с юга континента, но даже о разногласиях между Берлином и Парижем "по всем возможным вопросам".
"В Берлине, а точнее в канцелярии канцлера, похоже, никто не понимает (или не хочет понимать), какой ущерб наносят, предпринимаемые самостоятельно и подчас подразумевающие упрямство, решения Олафа Шольца", — говорится в статье.
Журналист Sueddeutsche Zeitung указывает, что во времена кризисов общение, руководимое правителями, имеет решающее значение для всей Европы, тогда как "кризисное общение" Олафа Шольца "ограничивается одним предложением, в лучшем случае выражением невежества и в худшем случае - высокомерием, а именно то, что немцы все правильно делают.
Опубликовано: Николай Скира
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Марио Драги передал эстафету власти Джорджии Мелони на посту премьер-министра Италии
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты