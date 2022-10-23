Mash: IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик в России

Шведская компания IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик на территории России.

23 октября российское интернет-СМИ Mash заявило о том, что руководство торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA нашла пять покупателей для своих активов в России.

Отмечается, что показ фабрик шведской компании потенциальным покупателям начнётся уже завтра.

Как сообщают обозреватели Mash, персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры натирают до скандинавского блеска.