Mash: IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик в России
2022-10-23 13:03
Шведская компания IKEA нашла пять кандидатов на покупку своих фабрик на территории России.
23 октября российское интернет-СМИ Mash заявило о том, что руководство торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA нашла пять покупателей для своих активов в России.
Отмечается, что показ фабрик шведской компании потенциальным покупателям начнётся уже завтра.
Как сообщают обозреватели Mash, персонал попросили выглядеть презентабельно, а станки и конвейеры натирают до скандинавского блеска.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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