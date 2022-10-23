В столице Индии проведут перепись обезьян, что определить «горячие точки»  и уменьшить популяцию

Многих жителей Нью-Дели беспокоят обезьяны, но в то же время они поклоняются им как воплощению важного бога. Власти теперь хотят найти решение утомительной проблемы.

«Повсюду в индийской столице Нью-Дели стаи обезьян бегают по улицам, запрыгивают в открытые окна квартир, открывают дверцы холодильников и берут с собой еду. Они купаются в цистернах с водой, которые стоят у многих на крышах, а иногда уничтожают спутниковые тарелки. Они воруют кошельки и затем разбрасываются деньгами», - рассказывает о жизни в индийской столице корреспондент «ВЕЛЬТ».

Обезьяны время от времени кусают людей, нападают на туристов у знаменитого мавзолея и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО Тадж-Махала. Никто не застрахован от бешенства, которое может передаваться от животных и, если его не лечить, это обычно заканчивается фатально для человека. Обезьяны даже убивали младенцев, сбрасывая их с крыши или швырнув в резервуар с водой.

В течение многих лет жители столицы Индии ломали голову над тем, как уменьшить конфликты с обезьянами. Пока они не нашли действительно хорошего решения. Активисты по защите прав животных видят в людях основную причину проблемы с обезьянами: потому что они все чаще отнимают у обезьян и других животных, таких как тигры и слоны, среду обитания, строя там дома, говорит Васим Акрам из организации Wildlife SOS.

Кроме того, обезьяны в таких городах, как Дели, имеют продовольственную безопасность, что позволяет им больше размножаться. Обезьяны находят пищу в мусорных баках, и люди снова и снова кормят их по собственному желанию. Обезьяны в Индии священные животные, индуистское большинство населения поклоняется обезьяньему богу Хануману и обезьяны считаются его потомками, к которым нельзя относиться плохо.

Чтобы снизить вероятность конфликта между обезьянами и людьми, власти попытались, среди прочего, использовать ловцов обезьян, которые отлавливают животных и расселяют их на окраинах города. Но даже там обезьяны вызвали хаос. Несколько месяцев назад высший суд объявил тендер на выселение обезьян.

Неясно, сколько именно обезьян живет в мегаполисе. Теперь власти хотят изменить это с помощью подсчета обезьян, чтобы иметь возможность принимать более целенаправленные меры, говорит С. Н. Ядав из муниципального правительства. Проекты для подсчета были разработаны Институтом дикой природы Индии (WII) при Министерстве окружающей среды. К примеру, здесь хотят применить технологию распознавания лиц, чтобы исключить двойной пересчет. Затем должны быть определены основные области конфликта между обезьянами и людьми, и тогда должны быть предприняты целенаправленные вмешательства.

По словам Васима Акрама, после переписи некоторые обезьяны в «горячих точках» могут быть временно пойманы в ловушку и стерилизованы. Это единственный научный способ контролировать популяцию обезьян.

Организации по защите животных и заинтересованные органы власти также согласны с тем, что помимо стерилизации обезьян людей следует учить не кормить животных. Потому что решить проблему с обезьянами непросто, если люди поклоняются животным как представителям обезьяньего бога, кормят их и таким образом способствуют увеличению популяции.