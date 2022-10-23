Саркози: «Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства»

Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать мир с Россией, а не находиться на буксире у США.

Он отметил, что страны не меняют своего адреса, и Европа с Россией должны оставаться в добрососедских отношениях.

Саркози считает, что европейские государства должны сыграть решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта.

Экс-президент не исключает, что Франция может стать лидером в данном вопросе.