Саркози: «Европа и Россия обречены поддерживать отношения мира и добрососедства»
2022-10-23 13:27
Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать мир с Россией, а не находиться на буксире у США.
Он отметил, что страны не меняют своего адреса, и Европа с Россией должны оставаться в добрососедских отношениях.
Саркози считает, что европейские государства должны сыграть решающую роль в урегулировании российско-украинского конфликта.
Экс-президент не исключает, что Франция может стать лидером в данном вопросе.
Опубликовано: Светлана Репина
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