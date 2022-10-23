Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин приехал в Донбасс

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин доставил обмундирование для военных на Донбасс.

23 октября бывший глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в личном Telegram-канале рассказал о своей поездке в Донбасс, где посетил Корпус Народной милиции Министерства обороны ДНР.

Рогозин заявил, что доставил 500 комплектов, в частности, тёплой обуви, спальных мешков, термобелья и других видов зимнего обмундирования в Донецк специально для служащих союзных сил.