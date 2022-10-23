Вучич: «Европа не переживет кризис на Украине, если он продлится еще год»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что перспектив завершения украинского кризиса в ближайшее время нет.

Он отметил, что в стране впервые выбирают правительство в ситуации военного положения, когда понятно, что война не закончится быстро.

Вучич подчеркнул, что «компромисс» становится запрещенным словом, оно больше не существует.

Сербский лидер также сказал, что Европа не переживет кризис на Украине, если российская спецоперация продлится еще год из-за энергетических проблем.