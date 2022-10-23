Минобороны РФ: Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию в Украине.

23 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о состоявшемся телефонном разговоре главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню.

В ведомстве уточнили, что в ходе телефонного разговора Шойгу и Лекорню обсудили ситуацию в Украине, которая в обозримом будем может привести к эскалации конфликта.

Также министр обороны России Сергей Шойгу предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню о возможных провокациях со стороны киевского режима с применением «грязной бомбы».