Минобороны РФ: Шойгу обсудил с министром обороны Франции ситуацию в Украине
Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню ситуацию в Украине.
23 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале сообщила о состоявшемся телефонном разговоре главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу с министром обороны Французской Республики Себастьяном Лекорню.
В ведомстве уточнили, что в ходе телефонного разговора Шойгу и Лекорню обсудили ситуацию в Украине, которая в обозримом будем может привести к эскалации конфликта.
Также министр обороны России Сергей Шойгу предупредил своего французского коллегу Себастьяна Лекорню о возможных провокациях со стороны киевского режима с применением «грязной бомбы».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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