Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Хулуси Акаром
2022-10-23 15:01
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.
23 октября Министерство обороны России в официальном пресс-релизе заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону особенности нынешней ситуации в Украине с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.
Отмечается, что Шойгу высказал Акару свои опасения по поводу возможного использования ВСУ «грязной бомбы» для совершения направленных против ВС РФ провокаций.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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