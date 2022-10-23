Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с Хулуси Акаром

2022-10-23 15:01

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

23 октября Министерство обороны России в официальном пресс-релизе заявили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону особенности нынешней ситуации в Украине с главой турецкого оборонного ведомства Хулуси Акаром.

Отмечается, что Шойгу высказал Акару свои опасения по поводу возможного использования ВСУ «грязной бомбы» для совершения направленных против ВС РФ провокаций.

Опубликовано: Диана Мудреченко