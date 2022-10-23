Папа официально подтвердил свое участие во Всемирных днях молодёжи - 2023 в Лиссабоне

Все, я зарегистрировался»: с тачпадом в руке Папа Франциск заявил, что официально оформил в воскресенье участие во Всемирных днях молодежи (ВДМ) в августе 2023 года в Лиссабоне.

Окруженный двумя молодыми португальцами, которые присоединились к нему у его окна, выходящего на площадь Святого Петра, суверенный понтифик был первым паломником, зарегистрировавшимся на это мероприятие, собравшее молодых католиков со всего мира в конце своей еженедельной молитвы «Ангелус» перед тысячами верующих.

Всемирные дни молодежи, которые пройдут с 1 по 6 августа 2023 года, в Лиссабоне соберут не менее миллиона молодых людей. Первоначально запланированное на август 2022 года, мероприятие было отложено на год из-за кризиса в области здравоохранения.

Всемирные дни молодежи, организуемые каждые три года, были учреждены Иоанном Павлом II в 1986 году. С момента своего избрания Франциск участвовал в трех мероприятиях: в Рио-де-Жанейро в 2013 году, в Кракове в 2016 году и в Панаме в 2019 году.

На вопрос португальского телевидения в сентябре о его участии в этом собрании понтифик неожиданно заметил: «Папа придет! Либо Франциск, либо Иоанн XXIV, но папа придет!».

