Наследный принц Саудовской Аравии не поедет на арабский саммит по совету врачей
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не будет присутствовать на саммите Лиги арабских государств, запланированном на ноябрь в Алжире, по рекомендации врачей, сообщил в воскресенье президент Алжира.
Власти Саудовской Аравии, которые до сих пор не сообщали о проблемах со здоровьем «МБС», не стали комментировать эту информацию.
В телефонном разговоре с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном наследный принц «принес извинения за то, что не сможет принять участие в арабском саммите», который пройдет 1 и 2 ноября в Алжире, «в соответствии с рекомендациями врачей, которые его консультируют и выступают против поездок», заявил президент Алжира в пресс-релизе, не уточнив подробностей.
Президент Теббун сказал, что он «понимает ситуацию и сожалеет о препятствиях наследного принца и высказал пожелания здоровья».
37-летний принц Мухаммед считается фактическим правителем Саудовской Аравии. В последние годы множатся слухи о состоянии здоровья 86-летнего короля Салмана, который в этом году дважды был госпитализирован, последний раз в мае.
Опубликовано: Тарас Медведев
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