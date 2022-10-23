Наследный принц Саудовской Аравии не поедет на арабский саммит по совету врачей

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман не будет присутствовать на саммите Лиги арабских государств, запланированном на ноябрь в Алжире, по рекомендации врачей, сообщил в воскресенье президент Алжира.

Власти Саудовской Аравии, которые до сих пор не сообщали о проблемах со здоровьем «МБС», не стали комментировать эту информацию.

В телефонном разговоре с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном наследный принц «принес извинения за то, что не сможет принять участие в арабском саммите», который пройдет 1 и 2 ноября в Алжире, «в соответствии с рекомендациями врачей, которые его консультируют и выступают против поездок», заявил президент Алжира в пресс-релизе, не уточнив подробностей.

Президент Теббун сказал, что он «понимает ситуацию и сожалеет о препятствиях наследного принца и высказал пожелания здоровья».

37-летний принц Мухаммед считается фактическим правителем Саудовской Аравии. В последние годы множатся слухи о состоянии здоровья 86-летнего короля Салмана, который в этом году дважды был госпитализирован, последний раз в мае.