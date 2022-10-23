Эксперты ISW считают, что российские силы в основном перешли к обороне
2022-10-23 16:55
По данным американского аналитического центра Института изучения войны (ISW), последняя военная стратегия России по бомбардировке украинской энергосистемы направлена на то, чтобы «сломить волю украинцев».
Кроме того, правительство должно быть вынуждено потратить дополнительные ресурсы на защиту гражданских лиц и энергетической инфраструктуры, заявила ISW в воскресенье.
«Маловероятно, что это действительно повредит моральному духу украинцев, но имеет серьезные экономические последствия», - говорится в сообщении ISW.
Украинские военные заявили в воскресенье, что, хотя российские войска в настоящее время в основном находятся в обороне, они продолжают контратаковать и атаковать энергетическую инфраструктуру страны и выравнивают линию фронта на Донбассе.
Опубликовано: Тарас Медведев
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