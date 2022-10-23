Шойгу педупредил Бена Уоллеса о возможном применении «грязной бомбы» Украиной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил своего британского коллегу Бена Уоллеса о возможном применении «грязной бомбы» Украиной.

23 октября пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Соединённого Королевства Беном Уоллесом.

В ведомстве уточнили, что Шойгу обсудил с Уоллесом текущую ситуацию в Украине, а также проинформировал своего британского коллегу о риске применения Украиной «грязной бомбы», чтобы дискредитировать ВС РФ.