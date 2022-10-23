Шойгу педупредил Бена Уоллеса о возможном применении «грязной бомбы» Украиной
2022-10-23 17:02
Министр обороны РФ Сергей Шойгу предупредил своего британского коллегу Бена Уоллеса о возможном применении «грязной бомбы» Украиной.
23 октября пресс-служба Министерства обороны РФ заявила, что глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с министром обороны Соединённого Королевства Беном Уоллесом.
В ведомстве уточнили, что Шойгу обсудил с Уоллесом текущую ситуацию в Украине, а также проинформировал своего британского коллегу о риске применения Украиной «грязной бомбы», чтобы дискредитировать ВС РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Пентагон предупредил Киев, что боеприпасы к HIMARS у него заканчиваются
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Лидер ЛДПР грубо ответил на призывы Владимира Зеленского ударить по Кремлю
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты