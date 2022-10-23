Шойгу предупредил о возможной провокации ВСУ с «грязной бомбой»
2022-10-23 17:09
Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Уоллесом рассказал о вероятности провокаций со стороны Украины.
Он выразил озабоченность по поводу возможного использования в таких провокациях «грязной бомбы».
За последнее время Шойгу провел несколько телефонных разговоров с главами оборонных ведомств разных стран.
Так, состоялся разговор министра с французским коллегой Себастьяном Лекорню, американским Ллойдом Остином, турецким Хулуси Акаром.
Опубликовано: Светлана Репина
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