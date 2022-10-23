Шойгу предупредил о возможной провокации ВСУ с «грязной бомбой»

2022-10-23 17:09

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу в телефонном разговоре с британским коллегой Уоллесом рассказал о вероятности провокаций со стороны Украины.

Он выразил озабоченность по поводу возможного использования в таких провокациях «грязной бомбы».

За последнее время Шойгу провел несколько телефонных разговоров с главами оборонных ведомств разных стран.

Так, состоялся разговор министра с французским коллегой Себастьяном Лекорню, американским Ллойдом Остином, турецким Хулуси Акаром.

Опубликовано: Светлана Репина