The Atlantic: каждый новый премьер Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем предшественник
2022-10-23 17:14
В издании The Atlantic опубликован материал, автор которого утверждает, что каждый новый премьер-министр Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем его предшественник.
Нынешнюю ситуацию он называет «шоком и параличом» Соединенного Королевства из-за неумелого и беспорядочного управления.
Автор статьи признает, что до национального уничтожения Великобритании далеко, но экономика приблизилась к критической точке.
За последние шесть лет в Великобритании сменилось четыре премьер-министра.
Опубликовано: Светлана Репина
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