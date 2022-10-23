The Atlantic: каждый новый премьер Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем предшественник

В издании The Atlantic опубликован материал, автор которого утверждает, что каждый новый премьер-министр Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем его предшественник.

Нынешнюю ситуацию он называет «шоком и параличом» Соединенного Королевства из-за неумелого и беспорядочного управления.

Автор статьи признает, что до национального уничтожения Великобритании далеко, но экономика приблизилась к критической точке.

За последние шесть лет в Великобритании сменилось четыре премьер-министра.