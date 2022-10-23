С норвежца сняли все обвинения после 21 года тюрьмы он может требовать компенсацию в 3 млн евро

Норвежские СМИ обсуждают одну из самых страшных судебных ошибок в новейшей истории страны: прокуратура Норвегии сняла все обвинения с человека, который провел в тюрьме почти 21 год за изнасилование и убийство двух маленьких девочек.

Генеральный прокурор Йорн Сигурд Мауруд извинился перед 43-летним Вигго Кристиансеном за «совершенную несправедливость».

Этот случай глубоко потряс Норвегию: в мае 2000 года тела восьмилетней Стине Софи Сёрстрёнен и десятилетней Лены Слёгедаль Паульсен были найдены после того, как они были изнасилованы и убиты после возвращения с озера в зоне отдыха Банехейя недалеко от Кристиансанна. Были арестованы двое мужчин: Ян Хельге Андерсен и Вигго Кристиансен.

Хотя Кристиансен всегда заявлял о своей невиновности, он был дважды приговорен в 2001 и 2002 годах к максимальному на тот момент сроку в 21 год с возможностью дальнейшего превентивного заключения на основании показаний его сообвиняемого Андерсена.

Однако повторное судебное разбирательство в прошлом году вызвало серьезные сомнения в показаниях Андерсена, в которых он «топил» своего друга, чтобы получить более легкий приговор за сотрудничество с полицией. Доказательства ДНК говорили против тезиса нескольких преступников, а мобильный телефон Кристиансена находился далеко от места преступления в предполагаемое время преступления. Впоследствии Кристиансен был освобожден из тюрьмы.

«Дело имело глубоко трагические последствия, особенно для Вигго Кристиансена, отбывавшего более 20 лет в тюрьме, лишившегося большей части своей жизни, и для его родственников», — заявил журналистам генпрокурор Мауруд. В то же время он объявил о дальнейшем расследовании в отношении Андерсена.

Хотя оправдательный приговор Кристиансена судом все еще находится на рассмотрении, это должно быть только формальностью. По словам его адвоката, 43-летний мужчина может потребовать от норвежского государства компенсацию, эквивалентную более трем миллионам евро.

Руководство полиции Норвегии и полицейский участок, проводивший расследование, также попросили прощения. Министр юстиции Эмили Энгер Мель объявила о проведении независимого расследования возможного бездействия полиции и судебных органов. По ее словам, если Апелляционный суд действительно оправдает Кристиансена, это дело станет «одним из самых громких судебных скандалов».