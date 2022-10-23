Патриарх Кирилл: «Многим захотелось стереть с лица земли Русь православную»
2022-10-23 17:23
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многие силы сейчас считают возможным покончить в Россией.
Он пояснил, что православие противоречит новым системам, исключающим Бога из жизни людей.
По его словам, стереть православную Русь с лица земли таким силам не удастся.
Патриарх также назвал ситуацию в мире не только военным конфликтом, но и попыткой избавиться от «бельма в глазу» в виде российского государства.
Опубликовано: Светлана Репина
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