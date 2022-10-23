Приватный танец за 5 600 евро: немецкого студента лихо «обули» в польском стриптиз-клубе

Студент из Верхнего Пфальца зашел в польский стриптиз-клуб — после этого с его счета исчезло более 5600 евро.

Во время университетской поездки в Краков 18-летний парень из Кюммерсбрука в районе Амберг-Зульцбах пошел в клуб и заплатил 65 евро за «приватный танец» со своей карты ЕС, сообщила полиция во вторник.

Представитель полиции Амберга заявил, что неясно, ушел ли молодой человек в отдельную комнату с танцовщицей или она танцевала за его столиком.

При этом молодой человек сообщил, что ему подали две рюмки шнапса за счет заведения. Молодой человек уже не мог вспомнить, что произошло после этого, о чем сообщил в полицию.

Когда 18-летний парень вернулся домой из поездки, он, как сообщается, обнаружил, что незнакомцы несколько раз снимали деньги с его расчетного счета и пропали несколько тысяч евро. По его убеждению, это могло произойти только в краковском стриптиз-клубе.

«Он определенно сделал правильный шаг, чтобы связаться с нами», — сказал представитель полиции.

Дело не безнадежное: теперь предстоит совместно с польскими коллегами отследить несанкционированные списания и найти виновных.