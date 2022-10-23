Министр туризма Израиля рекламирует свою страну топлесс

Министр туризма Израиля доказал, что и сам может привлекать туристов, а для этого снялся в ролике, где использовал свое тело и некоторые штампы из бондианы.

«Имя — Израиль. Государство Израиль». С этой аллюзией на известную поговорку агента 007: «Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд», — прокомментировал короткое видео в Twitter министр туризма Израиля Джоэль Расвосов.

В длинной версии клипа, с помощью которого Расвосов хочет продвигать поездки в свою страну, можно увидеть, как политик занимается водными видами спорта в Галилейском море, без рубашки в Средиземном море, в костюме над крышами Иерусалима и, конечно, попивая мартини в баре.

Иммигрировавший из России политик из израильской партии «Будущее» в прошлом выступал на международных соревнованиях как профессиональный дзюдоист. Мускулистый 42-летний мужчина хотел использовать свое сходство с актером Дэниелом Крейгом, чтобы стимулировать туризм в Израиле во время предстоящего более слабого туристического сезона, пишет израильский новостной сайт ynet.