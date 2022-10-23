The Washington Post: Пентагон и NASA хотят избавится от влияния Илона Маска
Обозреватель WP Мэри Джордан рассказала о желании минобороны США и NASA избавиться от влияния гендиректора SpaceX.
Обозреватель The Washington Post Мэри Джордан рассказала о желании минобороны США и NASA избавиться от влияния гендиректора SpaceX Илона Маска. Администрацию Джо Байдена не может не беспокоить возросшее влияние бизнесмена, а также его безрассудные высказывания об Украине и Тайване.
В настоящий момент Пентагон и NASA ищут пути снижения своей зависимости от Илона Маска и его компаний. В качестве примера Джордан приводит слова пресс-секретаря оброненного ведомства Сабрины Сингх о поиске альтернатив.
"SpaceX не единственная компания, с которой мы можем сотрудничать, есть другие", - заявила пресс-секретарь Пентагона.
Мэри Джордан подчеркнула, что Пентагон и NASA продолжают зависеть от Маска, но это ситуация в скором времени может измениться.
Опубликовано: Максим Алексеев
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