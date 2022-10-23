В Минобороны России раскрыли общее число уничтоженной военной техники ВСУ

Оборонное ведомство России обнародовало последние данные об уничтоженной в Украине военной техники ВСУ

В ходе брифинга официальный представитель министрества обороны Росийской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что с начала проведения специальной военной операции в Украине удалось уничтожить 325 боевых самолетов, 162 вертолета, около 6000 тысяч танков и прочих бронированных боевых машин.

В оборонном ведомстве также сообщили о выводе из строя 874 артиллерийских систем и РСЗО, а также свыше 6500 тысяч автомобильной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что в ходе нанесения высокоточных ударов ВКС России нанесли удары по пунктам военного управления украинской армии.