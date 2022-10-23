Двух топ-менеджеров завода «Мотор Сич» обвинили в сотрудничестве с Москвой

Украинская разведка СБУ сообщила в воскресенье об аресте двух должностных лиц украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», подозреваемых в сотрудничестве с Россией.

«СБУ арестовала председателя промышленного гиганта «Мотор Сич» по подозрению в сотрудничестве с Российской Федерацией», — говорится в заявлении. СБУ также арестовала начальника отдела зарубежной деятельности компании. Имена задержанных не разглашаются.

Их арест проходит в рамках уголовного дела о «незаконных поставках Мотор Сич военной техники для российских штурмовиков», добавили в СБУ. Двое мужчин подозреваются в сотрудничестве и содействии государству-агрессору.

СБУ считает, что руководство завода компании в Запорожской области, часть которого контролируется российскими войсками, «действовало в сговоре» с российским оборонным концерном «Ростех».

«Подозреваемые установили транснациональный канал для незаконной оптовой поставки партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора», — заявили в СБУ, добавив, что Россия использовала их для производства и ремонта боевых вертолетов.

По данным СБУ, эти типы вертолетов массово применялись во время вторжения России на Украину. Он добавил, что подозреваемые обходили санкции, продавая двигатели компаниям Ближнего Востока, Европы и Восточной Азии, которые размещали заказы для нужд «иностранной стороны».

«Мотор Сич» производит двигатели для вертолетов и самолетов, а также промышленные турбины.

Ранее сообщалось, что в Запорожье был задержан экс-директор «Мотор Сич» и один из самых влиятельных бизнесменов в Украине Герой Украины Вячеслав Богуслаев.