Депутат Госдумы предложил отменить все массовые гуляния в России на время конфликта с Украиной

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил отменить все массовые гуляния в России в связи с ситуацией на Украине.

По его словам, сейчас нигде не должно быть больших гуляний, концертов и других подобных мероприятий.

При этом он подчеркнул, что Новый год – это праздник для всех, в том числе для военных на передовой.

Согласно опросу ВЦИОМ, более 70% россиян считают, что праздничные новогодние мероприятия сейчас следует отменить.