Депутат Госдумы предложил отменить все массовые гуляния в России на время конфликта с Украиной
2022-10-23 17:48
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил отменить все массовые гуляния в России в связи с ситуацией на Украине.
По его словам, сейчас нигде не должно быть больших гуляний, концертов и других подобных мероприятий.
При этом он подчеркнул, что Новый год – это праздник для всех, в том числе для военных на передовой.
Согласно опросу ВЦИОМ, более 70% россиян считают, что праздничные новогодние мероприятия сейчас следует отменить.
Опубликовано: Светлана Репина
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