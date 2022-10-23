Потребители в США обвинили Pfizer в завышении стоимости вакцины против Covid на 10 тыс. процентов

Со следующего года цена продажи будет составлять от 110 до 130 долларов за дозу. Это примерно в четыре раза больше текущей цены.

Вакцина Pfizer против Covid, которая стоит сейчас 30 долларов, скоро будет в четыре раза дороже в США. Американский фармацевтический гигант объявил в четверг, что он стремится к цене продажи от 110 до 130 долларов за дозу.

Поскольку чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, вызванная Covid-19, как ожидается, закончится в следующем году, закупка вакцин перестанет финансироваться государством и будет передана частному сектору.

Изменение, которое позволит компании Pfizer увеличить цену на свою вакцину. «Это произойдет не ранее первого квартала 2023 года, самое раннее», заявила аналитикам Анжела Лукин, президент Pfizer в США, и «это будет зависеть от того, насколько быстро будут истощены оставшиеся запасы в США», - добавила она.

Новости породили Народный альянс вакцин, коалицию организаций, выступающих за легкий и бесплатный доступ к вакцинам.

«Это воровство средь бела дня», — пожаловалась Юлия Косгей, политический советник организации. Оценивая на основе анализа, проведенного неправительственной организацией Oxfam, что стоимость производства вакцины Pfizer против Covid составляет всего 1,18 доллара (1,20 евро), «взимание 130 долларов за дозу будет означать увеличение более чем на 10 000%», заключает Юлия Косгей.