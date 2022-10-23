О чем говорил Сергей Шойгу с министром вооруженных сил Франции Лекорню

Министр обороны России Сергей Шойгу провел в воскресенье телефонный разговор с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню и его турецкими коллегами Хулуси Акаром и британцем Беном Уоллесом.

Это обмен беспрецедентной интенсивностью за один день для российского министра обороны с начала российского наступления на Украине в конце февраля.

Во время беседы с г-ном Лекорню российский министр осудил ситуацию в Украине, «которая имеет тенденцию к неконтролируемой эскалации», говорится в пресс-релизе Минобороны РФ. Он также сказал ему, как и г-ну Акару и г-ну Уоллесу, о «своих опасениях по поводу возможных провокаций со стороны Украины с использованием «грязной бомбы», добавил тот же источник.

Министерство вооруженных сил Франции, со своей стороны, подтвердило в своем пресс-релизе, что упоминалось об опасениях России по поводу «применения украинцами грязной бомбы по своей территории, якообы по вине России». Себастьен Лекорню напомнил, что «Франция отказалась от любой формы эскалации, особенно ядерной», также подчеркнув свою решимость «вносить вклад в мирное разрешение конфликта вместе со своими союзниками».

В пятницу Сергей Шойгу уже говорил по телефону со своим американским коллегой Ллойдом Остином, это их второй разговор с начала конфликта на Украине. По словам Москвы и Вашингтона, в числе обсуждаемых тем была ситуация на Украине.