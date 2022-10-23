Иран сообщает о взломе сервера компании по атомной энергии и публикации ядерной программы

Организация по атомной энергии Ирана (AEIO) заявила в воскресенье, что почтовый сервер одной из ее дочерних компаний был взломан «источником из иностранного государства» с целью привлечения политического внимания к стране.

Группа, называющая себя Black Reward, в пятницу выдвинула 24-часовой ультиматум иранским властям, призвав их освободить всех «политических заключенных, узников совести и людей, арестованных во время недавних протестов» или она обнародует документы, связанные с ядерной программой Ирана.

Когда срок действия ультиматума истек, документы были опубликованы в социальных сетях в субботу, предположительно группой, в том числе короткое видео, на котором, как утверждалось, был показан иранский ядерный объект, а также карты и платежные ведомости.

МАГАТЭ признало в своем заявлении, что одна из его дочерних компаний, компания по разработке и производству атомной энергии, стала мишенью, но приуменьшило важность рассматриваемых документов.

«Несанкционированный доступ к системе электронной почты этой компании со стороны источника из определенной иностранной страны привел к тому, что содержание определенных сообщений было опубликовано в социальных сетях», — сообщили в МАГАТЭ, не называя страны. «Цель таких незаконных действий (...) состоит в том, чтобы привлечь внимание общественного мнения (...) путем проведения психологических операций, не имеющих никакой ценности», — продолжает МАГАТЭ.

Переговоры с Ираном, который отрицает стремление к ядерному оружию, зашли в тупик уже несколько недель назад.