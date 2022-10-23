Судно Ocean Viking спасло более 70 мигрантов в Средиземном море

Корабль Ocean Viking, гуманитарный корабль SOS Mеditerranее, спас 73 мигранта в ходе двух отдельных спасательных операций в субботу и воскресенье, сообщила неправительственная организация со штаб-квартирой в Марселе.

В ночь с пятницы на субботу 34 человека укрылись в международных водах у берегов Ливии, а в воскресенье 39 человек отыскались в мальтийском регионе.

С начала года в Средиземноморье исчезли 1735 мигрантов, в том числе 1269 в центральном Средиземноморье, самом опасном миграционном маршруте в мире, по данным Международной организации по миграции (МОМ). Агентство ООН оценило число погибших и пропавших без вести в 2021 году в 2062 человека в Средиземном море, в том числе 1567 только в центральном Средиземноморье.

Каждый год тысячи людей, спасаясь от конфликтов или нищеты, пытаются попасть в Европу, пересекая Средиземное море из Ливии, побережье которой находится примерно в 300 км от Италии.