New Yorker: США не готовы передать Украине много HIMARS

Издание New Yorker со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что США не будут поставлять Украине много РСЗО HIMARS, поскольку американские промышленные мощности ограничены.

В Пентагоне уточняют, что таких ракетных систем не слишком много во всем мире.

Издание сообщает, что одна пусковая установка HIMARS стоит 7 млн долларов. За месяц Украина расходует более 5 тыс. ракет, а за год производитель Lockheed Martin выпускает всего 9 тыс. единиц.

То же самое касается систем ПВО: у Соединенных Штатов не слишком много такого оружия, которое они могут передать Украине.