Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу второй раз за последние три дня провёл телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином.

23 октября пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о том, что Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры по вопросу украинского конфликта с главой Пентагона Ллойдом Остином.

В ведомстве пояснили, что во время третьего за последние два дня разговора министр обороны России Шойгу рассказал своему американскому коллеге о готовящихся провокациях со стороны Украины.