Министр обороны Великобритании Бен Уоллес утверждает, что Лондон хотел бы помочь Киеву и Москве в достижении мирного соглашения.

Вечером 23 октября британский министр обороны Бен Уоллес провёл телефонные переговоры со своим российским Сергеем Шойгу, который сообщил, что украинские военные намереваются применить ядерную бомбу кустарного производства на территории Украины.

Шойгу рассказал Уоллесу, что таким образом Киев хочет обвинить Россию в использовании запрещённых методов ведения войны, чтобы Запад ввёл новые антироссийские санкции.

Вместе с тем Уоллес утверждает, что Украина не желает эскалации конфликта, а Лондон хотел бы помочь Москве и Киеву заключить мирное соглашение.