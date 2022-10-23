Орбан сравнил Евросоюз со странами Восточного блока и предсказал скорый распад

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил ЕС в закулисной «стрельбе» по Венгрии санкциями против России.

Выступая в городе Залаэгерсег на празднике, посвященном восстанию 1956 года в Венгрии, он предсказал, что Европейский Союз постигнет участь Восточного блока, который начал распадаться в 1989 году.

«Мы не должны беспокоиться о тех, кто стреляет в Венгрию где-то в тени сторожевых вышек в Брюсселе», — сказал Орбан: «Они окажутся там, где оказались их предшественники».

В Будапеште и других частях страны развешаны плакаты с надписью: «Брюссельские санкции губят нас».

Ранее экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Евросоюз «ходит по краю вулкана» и призвал срочно наладить переговоры России и Украины и прекратить поставки вооружений Киеву.