Суматранский тигр напал на рабочего в Индонезии, тот отделался 20-ю швами

По данным СМИ, в Индонезии тигр напал на спящего мужчину и в завязавшейся борьбе повредил ему голову.

Суматранский тигр проник в лагерь рабочих плантаций в провинции Риау на Суматре в субботу, когда они спали, сообщило в воскресенье информационное агентство Antara со ссылкой на главу местного агентства по охране природы.

Говорят, что, когда мужчина очнулся, тигр был всего в двух метрах от него. Рабочий крикнул, чтобы предупредить своих коллег, после чего животное набросилось на него. Мужчине удалось оттолкнуть кошку обеими руками, сообщает информагентство, но животное уже повредило ему голову когтями. Раны зашиты 20 швами.

Суматранский тигр является подвидом тигра. Помимо браконьерства, разрушение естественной среды обитания, например, из-за плантаций пальмового масла, серьезно сократило их численность. На острове Суматра, площадь которого примерно соответствует площади Германии, Австрии и Швейцарии вместе взятых, в дикой природе все еще обитает около 400 особей.

Роковые столкновения между людьми и тиграми происходят снова и снова. Предположительно голодающие животные неоднократно нападали на рабочих плантаций и золотоискателей. В августе суматранский тигр убил рабочего на плантации в провинции Риау.