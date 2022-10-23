Военный журналист Семен Пегов ранен в ногу на Донбассе

Вечером в воскресенье, 23 октября телеграм-каналы начали рассылать сообщения о ранении известного военкора Семена Пегова.

«Военкор Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу», сообщили ТАСС медики центра.

Сам Семен также уже отозвался и рассказал о причинах, по которым он временно выбыл из строя.

«Ранение легкое, подрыв на «лепестке». Жизни ничего не угрожает», - рассказал журналист.