Военный журналист Семен Пегов ранен в ногу на Донбассе
2022-10-23 19:07
Вечером в воскресенье, 23 октября телеграм-каналы начали рассылать сообщения о ранении известного военкора Семена Пегова.
«Военкор Семен Пегов госпитализирован в Республиканский травматологический центр Донецка с ранением в ногу», сообщили ТАСС медики центра.
Сам Семен также уже отозвался и рассказал о причинах, по которым он временно выбыл из строя.
«Ранение легкое, подрыв на «лепестке». Жизни ничего не угрожает», - рассказал журналист.
Опубликовано: Тарас Медведев