Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил Зеленского в подталкивании своих западных спонсоров к началу Третьей мировой войны.

23 октября председатель Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий заявил аудитории своего Telegram-канала, что «марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к Третьей мировой» в своём интервью для канадских телеканалов.

Слуцкий уточнил, что призывы действующего президента Украины Владимира Зеленского «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой» являются «следствием “шока” от наступающего осознания грядущего провала проекта “антиРоссия”», которые способствуют эскалации украинского конфликта.