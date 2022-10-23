Глава МИД Украины: «У нас нет никаких «грязных бомб»»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter написал, что Украина не располагает «грязными бомбами» и не планирует покупать их.

Он отметил, что Украина придерживается требований Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил британскому коллеге Бену Уоллесу, что Украина может использовать в своих провокациях «грязную бомбу».

Кроме того, РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщало о возможности такой провокации.