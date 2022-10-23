Министр обороны России в срочном порядке созвонился с руководителями оборонных ведомств Турции, Франции и Англии для того, чтобы предупредить их о возможной неконтролируемой эскалации конфликта.

Как заявил Сергей Шойгу министрам обороны Турции, Франции и Англии, ему стало известно о намерении украинских властей сделать провокацию с использованием грязной бомбы. По словам российского министра обороны, если это случится, то произойдет сильная эскалация конфликта, причем она может стать неконтролируемой.

Все три министра обороны заверили Сергею Шойгу, что подобных планов у Киева нет, и никаких провокаций не планируется.

По мнению независимых экспертов, Киев действительно готовил провокацию с использованием грязной бомбы. Но информированность российских властей относительно данных планов, а также экстренные беседы Шойгу с руководителями оборонных ведомств Турции, Англии и Франции стали хорошей превентивной мерой. По всей вероятности, министры обороны перечисленных зарубежных стран теперь не позволят Зеленскому совершить подобную провокацию.